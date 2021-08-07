Команда Азербайджана по художественной гимнастике вступает в борьбу на летних Олимпийских играх-2020 в Токио

БАКУ /Trend/ - Команда Азербайджана в групповых упражнениях по художественной гимнастике вступает в борьбу на летних Олимпийских играх-2020 в Токио, сообщает в субботу Trend.

Седьмого августа в рамках летних Олимпийских игр-2020 в Токио проходят квалификационные соревнования по художественной гимнастике в групповом многоборье. Команды исполняют упражнение с пятью мячами, а также композицию с тремя обручами и двумя парами булав. В соревновании участвуют 14 команд. По итогам квалификации 8 команд, показавших лучший результат, выйдут в финал группового многоборья.

Азербайджан на соревнованиях представляет команда в составе Зейнаб Гумматовой, Ляман Алимурадовой, Елизаветы Лузан, Дарьи Сорокиной и Нармины Самедовой.

Лицензию на Олимпиаду-2020 в Токио наша команда завоевала на организованном в Азербайджане в 2019 году чемпионате мира по художественной гимнастике.

(Автор: Джани Бабаева)