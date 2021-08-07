Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
БАКУ /Trend/ - Шестого августа, в 19:05, 23:30 и 23:50, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенных пунктах Араздейен Ведийского района, Юхары Загалы и Зеркенд Басаркечярского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской АР, Истису и Юхары Айрым Кельбаджарского района.
Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны, погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.
Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Открытие Зангезурского коридора станет стимулом развития транспортного сообщения между Узбекистаном и странами Каспийского и Черного морей
Разрушенные Арменией школы отстраиваются заново - репортаж Trend TV из Тертерского района (ФОТО/ВИДЕО)
Проверена готовность новых складов на освобожденных территориях Азербайджана к зимнему периоду (ФОТО/ВИДЕО)
Руководство АзТУ ознакомилось с Човдарским интегрированным региональным участком переработки ЗАО AzerGold (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана осмотрел военно-медицинские учреждения в Кельбаджарском и Лачинском районах (ФОТО/ВИДЕО)
Команда Азербайджана представила упражнение с тремя обручами и двумя парами булав в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио
Команда Азербайджана представила упражнение с пятью мячами в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио
Команда Азербайджана по художественной гимнастике вступает в борьбу на летних Олимпийских играх-2020 в Токио
Дополнительная пожарно-спасательная группа из Азербайджана приземлится сегодня в турецком аэропорту Даламан – Чавушоглу
Состоялось заседание Госкомиссии Азербайджана по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств (ФОТО)
Серебряный медалист Олимпиады в Токио Рафаэль Агаев: В любом случае я считаю себя №1 в мире каратэ (ФОТО)
Наши LED-решения позволяют выращивать сельскохозяйственные культуры без естественного освещения – вице-президент Signify
Министерство энергетики Казахстана инициирует внесение изменений в Кодекс «О недрах и недропользовании»
Названо число автобусных маршрутов в Баку с системой безналичной оплаты проезда посредством BakıKart
Китай будет основным бенефициаром узбекско-туркменского проекта по выходу на новые рынки через Южный Кавказ – американский эксперт