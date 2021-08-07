Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии

БАКУ /Trend/ - Шестого августа, в 19:05, 23:30 и 23:50, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенных пунктах Араздейен Ведийского района, Юхары Загалы и Зеркенд Басаркечярского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской АР, Истису и Юхары Айрым Кельбаджарского района.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны, погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.