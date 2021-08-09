К осени число инфицированных коронавирусом в Азербайджане вырастет – врач-инфекционист

БАКУ /Trend/ - К осени число инфицированных коронавирусом в Азербайджане вырастет.

Об этом в понедельник сказала Trend врач-инфекционист Нигяр Алиева.

По ее словам, третья доза вакцины против коронавируса увеличивает защищенность от инфекции. Врач напомнила, что вакцинация предотвращает тяжелый ход заболевания.

«Причина роста числа инфицированных заключается в том, что в последнее время люди стали относиться к болезни несерьезно. Смягчение ограничений и неношение масок в общественных местах тоже в числе факторов, влияющих на этот рост. Думаю, если ситуация будет развиваться в таком русле, то, возможно, будут введены определенные ограничения, хотя и не такие жесткие, как прежде. Единственный метод борьбы с коронавирусом – это вакцинация. Подавляющее число пациентов в тяжелом состоянии – это те, которые не прошли вакцинацию, а среди умерших этот показатель равен 95 процентам. К осени эти показатели еще больше вырастут», – сказала Нигяр Алиева.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter:@cingizsafarli