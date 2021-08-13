В Азербайджане за сутки выявлено 1 769 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 648 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 769 случаев заражения коронавирусом, 648 человек выздоровели, 16 – скончались, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлен 361 501 случай заражения коронавирусной инфекцией, 337 669 человек вылечились, 5 125 – скончались, число активных больных составляет 18 707.

За последние сутки в Азербайджане проведено 13 945 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 178 108.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)