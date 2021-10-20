В Азербайджане семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 50 квартир (ФОТО)

Общество 20 октября 2021 15:38 (UTC+04:00)
В Азербайджане семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 50 квартир (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения предоставило еще 50 квартир семьям шехидов, инвалидам войны и лицам с нарушением зрения, сообщает в среду Trend со ссылкой на ведомство.

В церемонии вручения документов на квартиры в Абшеронском районе участвовали председатель Агентства соцуслуг при Минтруда Вугар Бехбудов и депутат Милли Меджлиса Шахин Сеидзаде.

Бехбудов отметил, что 11 тысяч семей шехидов и инвалидов войны были обеспечены квартирами и частными домами. Соответствующим распоряжением главы государства в 2021-2025 гг. лицам этих категорий будет передано еще 11 тысяч квартир и частных домов. Из них в 2021 году продолжаются работы по предоставлению 3 тысяч квартир и частных домов. В этом году Министерство труда и социальной защиты населения уже передало 1 800 квартир семьям шехидов и инвалидам войны. Также осуществляются работы по обеспечению жильем Героев Отечественной войны, семей тех из них, кто стал шехидом, а также лиц с нарушением зрения и выпускникам, которые воспитывались в государственных детских учреждениях.

Обеспеченные жильем граждане выразили признательность главе государства за то, что они постоянно окружены заботой, а также за работу, проводимую для улучшения социально-бытовых условий.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)

В Азербайджане семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 50 квартир (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 50 квартир (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 50 квартир (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 50 квартир (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 50 квартир (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 50 квартир (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 50 квартир (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 50 квартир (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 50 квартир (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 50 квартир (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 50 квартир (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 50 квартир (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 50 квартир (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 50 квартир (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 50 квартир (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 50 квартир (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 50 квартир (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 50 квартир (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
В Азербайджане стоимость перевезенных автотранспортом грузов выросла на более чем 20%
В Азербайджане стоимость перевезенных автотранспортом грузов выросла на более чем 20%
Порты Турции с начала года перевалили около 290 млн тонн грузов
Порты Турции с начала года перевалили около 290 млн тонн грузов
Представители немецких компаний в сфере альтернативной энергетики посетят Азербайджан
Представители немецких компаний в сфере альтернативной энергетики посетят Азербайджан
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В осенне-зимний период ожидается рост инфицирования COVID-19 - минздрав Азербайджана Общество 16:25
Минздрав Азербайджана о возможности приостановки очных занятий в школах Общество 16:15
Эксперт-специалист минздрава Азербайджана о побочных эффектах от вакцины от COVID-19 Общество 16:03
Симптомы коронавируса изменились - главный инфекционист Азербайджана Общество 15:55
Саудовская Аравия обсуждает с США нормализацию отношений с Израилем США 15:52
Азербайджан увеличил производство нефтепродуктов почти на 20% Энергетика 15:40
В Азербайджане семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 50 квартир (ФОТО) Общество 15:38
Звезда сериала "Kurtlar Vadisi" с супругой приехал в Баку (ФОТО) Культура 15:30
В Иране за сутки от коронавируса скончались более 160 человек Общество 15:29
Производство стройматериалов в Азербайджане выросло более чем на 70% Строительство 15:28
Nar продолжает поддерживать самую большую в Азербайджане аудио библиотеку ИКТ 15:15
Основатель Augustus Intelligence погиб при крушении вертолета в ФРГ Европа 15:15
Туркменистан присоединился к проекту "Тюркский мир" (Turkic.World) Политика 15:11
Обнародован дебит источников термальных вод в Кяльбаджарском районе и городе Шуша Энергетика 14:53
Производство сельхозпродукции в Азербайджане выросло более чем на 500 млн манатов Экономика 14:43
Посол Великобритании в Азербайджане посетил Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО) Общество 14:12
Камран Иманов: Термин “Армения”, будь то топоним или этноним, не имеет никакого отношения к нынешним армянам и присвоен ими - ИНТЕРВЬЮ Политика 14:07
Управление дорожной полиции города Баку будет пристально следить за водителями, паркующимися на тротуарах (ФОТО/ВИДЕО) Общество 14:03
Экспорт азербайджанской нефти в Турцию превысил 400 млн тонн Энергетика 13:49
Товарооборот Азербайджана со странами СНГ незначительно вырос Экономика 13:42
Армения должна предпринять действенные шаги в вопросе открытия коммуникаций – Джейхун Байрамов Политика 13:39
Азербайджан является стратегическим партнером Хорватии - министр Политика 13:34
Азербайджан закупает у Хорватии оборудование для разминирования - Джейхун Байрамов Политика 13:25
Грузия упростила правила въезда для азербайджанских граждан Грузия 13:21
В Баку еще один автобусный маршрут передан в ведение ООО BakuBus Общество 13:15
Как танцор Филармонии стал героем Карабахской войны – рассказ воина (ВИДЕО,ФОТО) Социум 13:11
Проводится работа по согласованию семи документов между Азербайджаном и Хорватией - Джейхун Байрамов Политика 13:05
В Баку обсужден вопрос участия хорватских компаний в восстановлении Карабаха – МИД Азербайджана Политика 13:03
Азербайджан сократил импорт продуктов питания на более чем 15% Экономика 13:00
МИД Азербайджана и Хорватии согласовали проведение политконсультаций – Джейхун Байрамов Политика 13:00
bp завершила техобслуживание платформы «Чираг» раньше запланированного срока Энергетика 12:53
В России за сутки умерли 1 028 пациентов с коронавирусом Россия 12:47
В помощь ритейлеру: как повысить прибыль и экономить миллионы с помощью кассовой системы Бизнес 12:45
В Баку завтра будет до 17 градусов тепла Общество 12:41
В Азербайджане обвиняемый в мошенничестве бывший судья арестован в зале суда Общество 12:34
Названы сроки завершения строительства ГЭС «Худаферин» и «Гыз Галасы» Энергетика 12:32
Коронавирус в Израиле: Менее 17 тысяч зараженных, около 350 в тяжелом состоянии Израиль 12:26
Экспорт азербайджанской нефти в Индию превысил 1 млрд тонн Энергетика 12:24
Генпрокуратура Азербайджана расследует факт смерти детей от отравления грибами в Гахе Происшествия 12:23
Производство химпродукции в Азербайджане превысило 470 млн тонн Экономика 12:17
Фонд Гейтса выделит до $120 млн на таблетки от COVID-19 для стран с низкими доходами США 12:15
На пчеловодческую выставку в Баку доставлен мед из Кяльбаджара и Лачина (ФОТО) Общество 12:15
На освобожденных территориях Азербайджана проложено около 300 км кабельных и воздушных ЛЭП – министр Энергетика 12:11
Президент Туркменистана принял руководителя компании «Rönesans Holding» Туркменистан 11:58
100-летний юбилей Кямиля Алиева отметили в Азерхалча (ФОТО) Общество 11:58
Хорватия проявляет большой интерес к углублению связей с Азербайджаном - глава МИД (ФОТО) Политика 11:57
Туркменистан готовится к Конференции ООН по изменению климата Туркменистан 11:56
В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Хорватии в расширенном составе (ФОТО) Политика 11:52
Правительству Азербайджана представлена концепция развития «зеленой энергетики» - замминистра Энергетика 11:25
В Баку открылась ярмарка меда (ФОТО) Экономика 11:25
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами со встречи с бывшими вынужденными переселенцами из Физулинского района (ВИДЕО) Политика 11:24
НАТО поддерживает стремление Грузии вступить в альянс - спецпредставитель генсека Грузия 11:21
В Грузии за сутки выявлено более 5,2 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 11:17
В Азербайджане планируется до конца года полностью обеспечить электроснабжение освобожденных территорий - министр Энергетика 11:08
Цена газа в Европе превысила $1150 за 1 тыс. куб. м Европа 11:06
На освобожденных территориях Азербайджана 167 месторождений драгоценных металлов – МЧС Экономика 10:58
В Азербайджане стоимость перевезенных автотранспортом грузов выросла на более чем 20% Транспорт 10:48
Глава СГБ Азербайджана встретился с вице-президентом МККК Политика 10:48
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 10:33
Президент Туркменистана обсудил вопросы освоения углеводородных ресурсов на Каспии с главой Лукойла Туркменистан 10:13
Названы доходы сектора мобильной связи Азербайджана за январь-сентябрь 2021 г. ИКТ 10:10
Грандиозный концерт артистов тюркского мира – известный оркестр выступил под управлением азербайджанского дирижера (ФОТО) Культура 10:04
Юные звездочки, вдохновленные Победой, или Девять талантов одного Мастера в Баку (ФОТО) Культура 10:02
В Кыргызстане первую дозу вакцины от COVID-19 получили 920 тыс. 319 человек Кыргызстан 09:51
В Дамаске на минах подорвался автобус Арабские страны 09:42
В Израиле выявили первого инфицированного новым вариантом коронавируса AY.4.2 Израиль 09:40
В Зангилане налажено вещание 8 теле- и 2 радиоканалов (ФОТО) ИКТ 09:34
Порты Турции с начала года перевалили около 290 млн тонн грузов Турция 09:28
Нефть дешевеет на данных из США Энергетика 09:22
Иран увеличил импорт стали из Турции Турция 09:17
"Азербайджанские железные дороги" намерены расширить сотрудничество с Венгрией Экономика 09:14
Посол Вагиф Садыгов вручил верительные грамоты королю Бельгии Политика 09:13
Представители немецких компаний в сфере альтернативной энергетики посетят Азербайджан Экономика 08:52
В Кабуле прогремел взрыв Другие страны 08:27
Названы снижающие на 80 процентов риск инсульта продукты В мире 08:14
Более 40 человек погибли на севере Индии из-за ливней Другие страны 07:45
Свыше 1,6 тыс. человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки Казахстан 07:26
Facebook сменит название В мире 07:01
США заявили об отсутствии попыток сдержать Китай США 06:34
СБ ООН обсудит на заседании ракетные пуски КНДР В мире 06:10
Симеоне не пожал руку Клоппу после поражения "Атлетико" от "Ливерпуля" Спорт 05:45
В Германии серьезно подорожает пиво Европа 05:15
Олимпийский огонь зимних Игр-2022 доставили в Пекин Другие страны 04:51
Google представила новые смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro В мире 04:29
Блинкен обсудил с гендиректором МАГАТЭ ядерную сделку с Ираном США 04:06
Взрыв произошел в торговом центре в России Россия 03:39
Из-за угрозы взрыва в здании минтруда в Вашингтоне перекрыли улицы США 03:18
В Израиле обнаружили новый штамм коронавируса Израиль 03:13
iPhone 13 взломали за одну секунду В мире 02:47
КНДР подтвердила испытание баллистической ракеты с подлодки Другие страны 02:20
Число подписчиков Netflix в мире превысило 214 млн В мире 01:53
Более 20 палестинцев арестованы после столкновений с полицией Израиля В мире 01:34
"Ливерпуль" в потрясающем матче одолел в гостях "Атлетико" Спорт 01:13
Министр внутренней безопасности США заразился коронавирусом США 01:08
Дубль Месси принес ПСЖ победу над "Лейпцигом" в матче Лиги чемпионов Спорт 01:01
Молдавский "Шериф" потерпел первое поражение в Лиге чемпионов Спорт 00:59
За неделю заболеваемость COVID-19 в мире снизилась на 4% В мире 00:44
МИД Азербайджана сделал публикацию в связи с годовщиной освобождения от оккупации Зангилана (ФОТО) Политика 00:25
Хроника Победы: Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу 20 октября 2020 года по случаю освобождения Зангилана (ФОТО/ВИДЕО) Политика 00:10
Хроника Победы: 20 октября Политика 00:01
Все новости