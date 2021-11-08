На вершину «Зафар» организована экспедиция «Железный кулак» (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Группа военнослужащих ВВС Азербайджана и альпинистов горно-спортивного клуба «Гартал» совершила экспедицию «Железный кулак», посвященную годовщине Отечественной войны, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны.

Сначала были возложены цветы к могилам шехидов на Аллеях шехидов, почтена светлая память героев.

Группа альпинистов во главе с полковником - лейтенантом Залом Набиевым и руководителем горно-спортивного клуба «Гартал» Руфатом Годжаевым совершила восхождение на вершину «Зафар» на территории Губинского района.

Поднявшись на вершину «Зафар», расположенную в массиве Базардюзю Большого Кавказского хребта на высоте 4301 м над уровнем моря, участники экспедиции исполнили Государственный гимн Азербайджана, почтив минутой молчания память героев, погибших в Отечественной войне.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)