Названа причина крушения вертолета Госпогранслужбы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Результаты расследования показали, что вертолет Госпогранслужбы Азербайджана потерпел крушение из-за ошибки пилота.

Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник первый заместитель Генерального прокурора Азербайджана, государственный советник юстиции III класса Эльчин Мамедов на брифинге, проводимом в связи с предварительными результатами расследования по уголовному делу, возбужденному по факту крушения военного вертолета во время тренировочных полетов 30 ноября.

Напомним, что 30 ноября, около 10:40, во время тренировочных полетов на аэродроме "Гарагейбат" в Хызинском районе разбился военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана, в результате чего погибли 14 и ранения получили два человека.

По факту крушения вертолета в Следственном управлении Генеральной прокуратуры Азербайджана возбуждено уголовное дело по статье 352.2 (нарушение по неосторожности правил полета и подготовки к полету, приведшее к смерти двух или более лиц) и другим статьям УК Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова)