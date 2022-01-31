Единственным средством для защиты от коронавируса является вакцинация - Рашад Махмудов
БАКУ /Trend/ - В последние дни в Азербайджане растет число случаев заражения коронавирусом, и единственным выходом в данной ситуации является вакцинация.
Об этом сказал Trend в понедельник заместитель председателя комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Рашад Махмудов.
"Через шесть месяцев после получения второй дозы вакцины уровень антител к коронавирусу снижается. Чтобы противостоять инфекции, предотвратить в случае заражения тяжелое течения заболевания необходимо вакцинироваться бустерной (третьей) дозой вакцины. Считаю своим долгом напомнить всем и каждому о важности вакцинации ради своего здоровья", - отметил Махмудов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Азербайджан и Иран проводят консультации по ускорению строительства ж/д терминала на границе - Джавад Хедаяти (Эксклюзив)
Лента новостей
В Госагентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации Азербайджана прием будет проводиться онлайн
При организации Международного центра Низами Гянджеви состоялась видеоконференция на тему «Мультилатерализм - «Многосторонность»
И мировые державы, и даже сама Армения считаются с созданной Президентом Ильхамом Алиевым новой реальностью в регионе - Эмин Алиев в эфире "Əsas məsələ" на AzTV - ВИДЕО
Азербайджан и Сербия подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики и добычи полезных ископаемых (Эксклюзив)
В Азербайджане направлены в суды уголовные дела лиц, совершивших коррупционные преступления в 2021 г.
Великобритания предоставила правительству Азербайджана список компаний, заинтересованных в участии в восстановлении Карабаха – посол (Эксклюзив)
Президент Ильхам Алиев о героизации фашиста Нжде в Армении: Впервые этот вопрос на политическую плоскость вынес именно я
Бустерная доза вакцины повышает защиту от штамма "омикрон" на 95% у людей старше 50 лет - минздрав Азербайджана
Продолжаются поиски азербайджанского военнослужащего, заблудившегося в направлении Кяльбаджара - минобороны (ВИДЕО)
Неточность переданных Арменией карт минных полей затягивает восстановительные работы - Бахар Мурадова
Президент Ильхам Алиев: Мы говорим, что нужен мир, но мы никогда не должны забывать зверств армян, армянский фашизм
Завершается первый проект «Умное село» на освобожденных территориях – помощник Первого вице-президента Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Сегодня под горой Муров прокладывается большой тоннель протяженностью около 12 километров
Азербайджан создал новую реальность, способствующую миру и развитию на Южном Кавказе – Эльчин Амирбеков
Президент Ильхам Алиев: С приближением азербайджанской армии к Шуше Сержик Саргсян и Роберт Кочарян, как трусливые зайцы, бежали из Ханкенди
Президент Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны Гянджа неоднократно подвергалась бомбардировкам со стороны преступной армянской армии
Президент Ильхам Алиев: Мы и дальше будем стараться стереть с лица земли все проявления армянского фашизма