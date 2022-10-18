Омбудсмен Азербайджана наделяется новыми полномочиями

БАКУ /Trend/ - На состоявшемся сегодня заседании парламента Азербайджана был вынесен на обсуждение проект конституционного закона о внесении изменений в конституционный закон "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики" (первое чтение).

Как сообщает во вторник Trend, согласно законопроекту, омбудсмену предоставляются новые полномочия.

Так, согласно изменению, в обязанности омбудсмена входит восстановление прав и свобод человека, нарушенных юридическими лицами (в том числе юридическими лицами публичного права) и бюджетными организациями, находящимися в государственной или муниципальной собственности или акции (доли) которых принадлежат государству или муниципалитету, и их должностными лицами. Омбудсмен также будет контролировать выполнение юридическими лицами публичного права и их должностными лицами (владельцами информации) обязанностей, вытекающих из требований закона "О доступе к информации". Уполномоченному по правам человека также поручено осуществлять функции независимого мониторингового механизма по мониторингу и продвижению реализации "Конвенции о правах лиц с ограниченными возможностями здоровья" и "Конвенции о правах ребенка", обеспечению права на равенство и предотвращению дискриминации.

При этом омбудсмен может провести анализ процесса реализации государственных программ, стратегий, национальных планов действий и концепций в области прав человека, представить свои заключения и предложения в орган, осуществляющий мониторинг и оценку в соответствующей области.

После обсуждения изменение было вынесено на голосование и принято.

(Перевод: Фидан Мустафаева)