Названа дата начала продажи билетов на автобусы в Шушу, Агдам и Физули на ноябрь

БАКУ /Trend/ - Билеты на ноябрь на регулярные автобусные рейсы, организуемые Агентством наземного транспорта Азербайджана при министерстве цифрового развития и транспорта в города Шуша, Агдам и Физули, поступят в продажу в 15:00 25 октября.

Как сообщили Trend в субботу в министерстве, продажа билетов на маршрутных линиях осуществляется в режиме онлайн через портал www.yolumuzqarabaga.az.

Для приобретения билетов граждане должны ввести в систему данные, содержащиеся в документе, удостоверяющем их личность. Каждый билет может быть использован только гражданином, который идентифицируется по удостоверению личности. Система продажи билетов интегрирована с информационными системами соответствующих государственных органов.

Азербайджанское агентство наземного транспорта еще раз рекомендует гражданам не обращаться по объявлениям в социальных сетях "об организации туров в Шушу" и не отправлять свои документы по указанным там адресам.

Отметим, что регулярные автобусные рейсы в Шушу и Агдам выполняются с 24 января. 25 июня был запущен регулярный автобусный рейс в Физули. На сегодня осуществлено 355 регулярных автобусных рейсов, 15 211 человек посетили города Шуша, Агдам и Физули.

(Перевод: Фидан Мустафаева)