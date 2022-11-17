Госслужба по имущественным вопросам Азербайджана распространила заявление об операции СГБ в территориальном управлении

БАКУ /Trend/ - Государственная служба по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана распространила заявление об операции, проведенной Службой государственной безопасности в Бейлаганском территориальном управлении государственного кадастра и реестра недвижимого имущества Госслужбы.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на Госслужбу, в заявлении говорится, что в целях защиты имущественных прав, законных интересов граждан и предпринимателей, повышения прозрачности в деятельности и предупреждения случаев, способствующих коррупции, Госслужбой осуществляются системные и постоянные меры.

"Обеспечение деятельности сотрудников в соответствии с требованиями законодательства, устранение негативных ситуаций является приоритетом в деятельности Госслужбы. Ведомство тесно сотрудничает с правоохранительными органами в выявлении, предупреждении и ликвидации последствий правонарушений, связанных с коррупцией. Отметим, что в последние годы были проведены совместные мероприятия с правоохранительными органами по привлечению к уголовной ответственности некоторых сотрудников Госслужбы.

В связи с информацией в СМИ о задержании сотрудника Бейлаганском территориальном управлении государственного кадастра и реестра недвижимого имущества сообщаем, что поступившая в службу информация о допущенном правонарушении была передана в соответствующий правоохранительный орган для всестороннего и объективного расследования. В настоящее время проводится расследование", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что вчера Служба государственной безопасности Азербайджана провела операцию в Бейлаганском территориальном управлении государственного кадастра и реестра недвижимого имущества Службы по вопросам недвижимого имущества при министерстве экономики Азербайджана.

Сообщалось о задержании начальника архивного отдела Даянета Атакишиева.

(Перевод: Фидан Мустафаева)