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Названо число погибших и пострадавших в Азербайджане в результате взрывов мин

Общество Материалы 27 января 2023 10:32 (UTC +04:00)
Названо число погибших и пострадавших в Азербайджане в результате взрывов мин

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БАКУ /Trend/ - Названо число граждан Азербайджана, погибших и пострадавших в результате взрывов мин и боеприпасов в период после 44-дневной Отечественной войны.

Как сообщает в пятницу Trend, на сегодняшнем заседании коллегии Генеральной прокуратуры Азербайджана Генпрокурор Кямран Алиев сказал, что с ноября 2020 года в результате взрывов мин и боеприпасов погибли 46 человек.

По его словам, 233 человека получили в результате взрывов мин и боеприпасов телесные повреждения различной степени тяжести.

Отметим, что сегодня в Генеральной прокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии, посвященное обсуждению состояния дел, выполненных органами прокуратуры, и предстоящих задач.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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