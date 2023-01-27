Названо число погибших и пострадавших в Азербайджане в результате взрывов мин

БАКУ /Trend/ - Названо число граждан Азербайджана, погибших и пострадавших в результате взрывов мин и боеприпасов в период после 44-дневной Отечественной войны.

Как сообщает в пятницу Trend, на сегодняшнем заседании коллегии Генеральной прокуратуры Азербайджана Генпрокурор Кямран Алиев сказал, что с ноября 2020 года в результате взрывов мин и боеприпасов погибли 46 человек.

По его словам, 233 человека получили в результате взрывов мин и боеприпасов телесные повреждения различной степени тяжести.

Отметим, что сегодня в Генеральной прокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии, посвященное обсуждению состояния дел, выполненных органами прокуратуры, и предстоящих задач.

(Перевод: Нубар Кулузаде)