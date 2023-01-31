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Акция азербайджанских экоактивистов на Лачинской дороге продолжается (ФОТО)

Общество Материалы 31 января 2023 08:00 (UTC +04:00)
Акция азербайджанских экоактивистов на Лачинской дороге продолжается (ФОТО)

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ШУША /Trend/ - Акция протеста представителей неправительственных организаций (НПО) Азербайджана, проходящая в Карабахе в зоне временной дислокации российских миротворцев, продолжается уже пятьдесят первый день.

Сотрудник Trend, командированный в Шушу, сообщает во вторник, что несмотря на холодную погоду, участники акции продолжают протестовать.

Напомним, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях.

Акция азербайджанских экоактивистов на Лачинской дороге продолжается (ФОТО)
Акция азербайджанских экоактивистов на Лачинской дороге продолжается (ФОТО)
Акция азербайджанских экоактивистов на Лачинской дороге продолжается (ФОТО)
Акция азербайджанских экоактивистов на Лачинской дороге продолжается (ФОТО)
Акция азербайджанских экоактивистов на Лачинской дороге продолжается (ФОТО)
Акция азербайджанских экоактивистов на Лачинской дороге продолжается (ФОТО)
Акция азербайджанских экоактивистов на Лачинской дороге продолжается (ФОТО)
Акция азербайджанских экоактивистов на Лачинской дороге продолжается (ФОТО)
Акция азербайджанских экоактивистов на Лачинской дороге продолжается (ФОТО)
Акция азербайджанских экоактивистов на Лачинской дороге продолжается (ФОТО)
Акция азербайджанских экоактивистов на Лачинской дороге продолжается (ФОТО)
Акция азербайджанских экоактивистов на Лачинской дороге продолжается (ФОТО)
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