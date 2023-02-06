Налоговые льготы создадут условия для финансовой прозрачности СМИ - Ахмед Исмайлов

БАКУ /Trend/ - Предлагаемая к Налоговому кодексу поправка после ее принятия создаст условия для прозрачности СМИ в финансовой сфере, а также для оживления рекламного рынка.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству исполнительный директор Агентства по развитию медиа Ахмед Исмаилов.

А.Исмаилов отметил, что у агентства запланирована встреча с субъектами бизнеса и предпринимателями.

"Мы постараемся на этой встрече обсудить, что нужно нашим предпринимателям, субъектам бизнеса для поддержки рекламы и какие механизмы могут быть отражены в законодательстве. Мы хотим организовать встречи субъектов бизнеса с руководителями средств массовой информации. На этих встречах будут обсуждаться вопросы поддержки средств массовой информации субъектами бизнеса. Думаю, после этих встреч мы сможем прийти к общему мнению", - отметил он.

Отметим, что субъекты медиа в Азербайджане освобождаются от налогов.

В связи с этим на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству были вынесены на обсуждение изменения в Налоговый кодекс.

Согласно изменению, доходы субъектов медиа (за исключением субъектов аудиовизуальных средств массовой информации) от их деятельности (в том числе доходы от рекламы), а также материальная помощь, предоставляемая органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, - освобождаются от налога на прибыль с 1 января 2023 года сроком на 3 года.

Наряду с этим, полученные субъектами медиа (за исключением субъектов аудиовизуальных средств массовой информации) от собственной деятельности (в том числе доходы от рекламы), а также материальная помощь, предоставляемая органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, - освобождаются от налога с 1 января 2023 года сроком на 3 года.