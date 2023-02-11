Азербайджанские диаспорские организации Европы продолжают оказывать помощь Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские диаспорские организации, действующие в европейских странах, начали кампанию помощи турецкому народу в связи с разрушительным землетрясением, произошедшем 6 февраля на юго-востоке Турции.

Как сообщили в субботу Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана, бизнесмен Нариман Руст перечислил 10 000 евро в фонд помощи от имени Общества германо-азербайджанской дружбы, спортивный клуб "Карабах", действующий в нидерландском городе Роттердам - 3 000 евро, Конгресс азербайджанцев Бенилюкса - 1 000 евро, наши соотечественники, проживающие в Варшаве - 500 евро.

Кроме того, сотни наших соотечественников в индивидуальном порядке перечисляют денежные средства в фонды помощи пострадавшим от землетрясения, также были отправлены грузовики с теплой одеждой, электрическими обогревателями, постельным бельем, детским питанием и другими вещами.

Дом Азербайджана, действующий в Эстонии, присоединился к кампании помощи "Турция, мы с тобой!", Турецко-эстонского центра дружбы и посольства Турции в этой стране в связи со страшным землетрясением, произошедшим на юго-востоке Турции. Первая партия гуманитарной помощи была отправлена в братскую страну через авиакомпанию Турецкие авиалинии (THY). На следующей неделе в Турцию будет отправлена вторая партия помощи.

Помощь, собранная в оперативном штабе, созданном в доме Азербайджана, действующем в венгерском Будапеште, затем направляется в посольство Турции в Венгрии.

Азербайджано-турецкая молодежная организация Финляндии, Шведско-азербайджанская культурная ассоциация (SAF), наши соотечественники, проживающие в столице Литвы - Вильнюсе, а также члены молодежной сети азербайджанской диаспоры Сулиддин Багиров (Польша) и Шафига Гасымзаде (Финляндия), собрали одежду, обувь, продукты питания, лекарства, средства гигиены и передали его посольствам Турции в этих странах для отправки в зону землетрясения.

Некоторые наши соотечественники проживающие в различных зарубежных городах, отправились на личных автомобилях в дома людей желающих помочь Турции, закупили необходимые принадлежности и доставили их в консульства Турции.

(Перевод: Фидан Мустафаева)