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Азербайджанские диаспорские организации Европы продолжают оказывать помощь Турции (ФОТО)

Общество Материалы 11 февраля 2023 14:34 (UTC +04:00)
Азербайджанские диаспорские организации Европы продолжают оказывать помощь Турции (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанские диаспорские организации, действующие в европейских странах, начали кампанию помощи турецкому народу в связи с разрушительным землетрясением, произошедшем 6 февраля на юго-востоке Турции.

Как сообщили в субботу Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана, бизнесмен Нариман Руст перечислил 10 000 евро в фонд помощи от имени Общества германо-азербайджанской дружбы, спортивный клуб "Карабах", действующий в нидерландском городе Роттердам - 3 000 евро, Конгресс азербайджанцев Бенилюкса - 1 000 евро, наши соотечественники, проживающие в Варшаве - 500 евро.

Кроме того, сотни наших соотечественников в индивидуальном порядке перечисляют денежные средства в фонды помощи пострадавшим от землетрясения, также были отправлены грузовики с теплой одеждой, электрическими обогревателями, постельным бельем, детским питанием и другими вещами.

Дом Азербайджана, действующий в Эстонии, присоединился к кампании помощи "Турция, мы с тобой!", Турецко-эстонского центра дружбы и посольства Турции в этой стране в связи со страшным землетрясением, произошедшим на юго-востоке Турции. Первая партия гуманитарной помощи была отправлена в братскую страну через авиакомпанию Турецкие авиалинии (THY). На следующей неделе в Турцию будет отправлена вторая партия помощи.

Помощь, собранная в оперативном штабе, созданном в доме Азербайджана, действующем в венгерском Будапеште, затем направляется в посольство Турции в Венгрии.

Азербайджано-турецкая молодежная организация Финляндии, Шведско-азербайджанская культурная ассоциация (SAF), наши соотечественники, проживающие в столице Литвы - Вильнюсе, а также члены молодежной сети азербайджанской диаспоры Сулиддин Багиров (Польша) и Шафига Гасымзаде (Финляндия), собрали одежду, обувь, продукты питания, лекарства, средства гигиены и передали его посольствам Турции в этих странах для отправки в зону землетрясения.

Некоторые наши соотечественники проживающие в различных зарубежных городах, отправились на личных автомобилях в дома людей желающих помочь Турции, закупили необходимые принадлежности и доставили их в консульства Турции.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Азербайджанские диаспорские организации Европы продолжают оказывать помощь Турции (ФОТО)
Азербайджанские диаспорские организации Европы продолжают оказывать помощь Турции (ФОТО)
Азербайджанские диаспорские организации Европы продолжают оказывать помощь Турции (ФОТО)
Азербайджанские диаспорские организации Европы продолжают оказывать помощь Турции (ФОТО)
Азербайджанские диаспорские организации Европы продолжают оказывать помощь Турции (ФОТО)
Азербайджанские диаспорские организации Европы продолжают оказывать помощь Турции (ФОТО)
Азербайджанские диаспорские организации Европы продолжают оказывать помощь Турции (ФОТО)
Азербайджанские диаспорские организации Европы продолжают оказывать помощь Турции (ФОТО)
Азербайджанские диаспорские организации Европы продолжают оказывать помощь Турции (ФОТО)
Азербайджанские диаспорские организации Европы продолжают оказывать помощь Турции (ФОТО)
Азербайджанские диаспорские организации Европы продолжают оказывать помощь Турции (ФОТО)
Азербайджанские диаспорские организации Европы продолжают оказывать помощь Турции (ФОТО)
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