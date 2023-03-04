Состоялась жеребьевка чемпионата Европы по художественной гимнастике, который пройдет в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Летне-зимнем туристическом комплексе "Шахдаг" состоялась жеребьевка 39-го чемпионата Европы по художественной гимнастике, который пройдет в нашей стране 17-21 мая, сообщили в субботу Trend в Федерации гимнастики Азербайджана (AGF).

В мероприятии приняли участие президент Технического комитета по художественной гимнастике Европейской гимнастики Евангелия Трикомити, члены комитета Елена Алипранди, Евгения Виляева, Элисо Бедошвили, Александра Пискупеску, Изабель де Коссио, Кристиана Тодорова, член Исполнительного комитета Федерации гимнастики Азербайджана, заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Василева, генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде, спортивный директор Наталья Буланова и другие.

Отметим, что по инициативе Федерации гимнастики Азербайджана впервые жеребьевка престижных соревнований по гимнастическим дисциплинам в нашей стране проводится не в столице – городе Баку, а в регионе страны.

Напомним, что решение о проведении чемпионата Европы по художественной гимнастике в Азербайджане было принято по итогам голосования на заседании Исполнительного комитета, состоявшемся 16 июля 2022 года в штаб-квартире Европейской гимнастики в Лозанне.

Это будет пятый чемпионат Европы по художественной гимнастике, который пройдет в нашей стране. Баку принимал континентальные первенства данного вида спорта в 2007, 2009, 2014 и 2019 годах.