Азербайджанский эксперт внес ясность в заявления об удалении информации о Карабахе в "Википедии"

БАКУ/Trend/ – В течение нескольких дней в социальных сетях распространяются утверждения о том, что некоторые статьи, относящиеся к Азербайджану, были удалены из "Википедии". Отмечается, что большая часть удаленных статей связана с историей Азербайджана, в частности с Карабахом.

Отвечая в понедельник на вопрос Trend по этому поводу, эксперт по "Википедии", исследователь-эксперт по вопросам диаспоры Эльнур Эльтюрк сообщил, что сегодня в азербайджаноязычном разделе "Википедии" не удаляются статьи, связанные с Карабахом.

По его словам, имеющиеся статьи обогащены достоверными источниками.

"По правилам "Википедии", статья может быть создана, если она соответствует энциклопедическим правилам. Так построена философия функционирования "Википедии". Сегодня в азербайджаноязычном разделе "Википедии" имеется множество статей, связанных с Карабахом. Их создали члены азербайджанского сообщества "Википедии", которые и сегодня продолжают свою славную миссию. Любой желающий может получить информацию о Карабахе на платформе "Википедия". Может быть мало источников, а сами статьи - слабыми, но правила "Википедии" позволяют нам обогатить их. Каждый может внести свой вклад в рамках правил", - заявил эксперт.

E.Эльтюрк отметил, что волонтеры, администраторы "Википедии" сталкиваются с серьезными проблемами при создании статей по источникам в иноязычных разделах.

"Нужно учитывать, что в "Википедии" статьи создаются и пополняются на основе источников. Надежные, беспристрастные и научные, академически обоснованные источники укрепляют позиции волонтеров. Надежным источником служат статьи об Азербайджане, опубликованные в престижных научных и академических журналах мира. Сегодня, в иноязычной "Википедии" есть опытные волонтеры, которые работают на добровольной основе и делают все возможное для Азербайджана. Нельзя отрицать их труд. Сообщу вам один факт: 13 ноября статья "Физули" будет вынесена на "домашнюю страницу" английской "Википедии", которая получает миллионы кликов. Это также приведет к тому, что хотя бы одна из наших исторических личностей будет защищена от персидизации. Считаю это успехом наших "википедистов"", - добавил .Эльтюрк.