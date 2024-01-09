Задержан "рыбак", который ввез в Азербайджан более 29 килограммов наркотиков (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Задержан "рыбак", который ввез в Азербайджан более 29 килограммов наркотиков.

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространило МВД Азербайджана.

Было отмечено, что сотрудниками полиции продолжаются интенсивные меры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Также было отмечено, что наркоторговцы, используя сложные рельефные условия и другие методы, предпринимают попытки контрабанды наркотиков на территорию Азербайджана.

Во время очередного мероприятия, проведенного Главным управлением по борьбе с наркотиками, в Нефтчалинском районе был задержан житель этого района (ранее судимый) Рашад Нагиев (1979 года рождения), организовавший незаконный оборот наркотиков под видом рыболовной деятельности.

При нем и в его доме обнаружено более 29 килограммов наркотиков (более 28 килограммов сушеной марихуаны, обогащенной психотропными веществами, и один килограмм опиума).

Р. Нагиев сообщил, что наркотики, ввезенные в страну контрабандой из Исламской Республики Иран, ему передали в части Каспийского моря, проходящей по территории Нефтчалинского района, и он собирался доставить груз в Баку частным лицам с целью сбыта.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются", - говорится в сообщении ведомства.

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