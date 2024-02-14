Агентство развития медиа и Совет прессы Азербайджана распространили совместное заявление в связи с видеозаписями убийства в Хатаинском районе Баку

БАКУ /Trend/ - Агентство развития медиа и Совет печати Азербайджана распространили совместное заявление относительно фотографий и видеозаписей, опубликованных в связи с убийством, совершенным 13 февраля в Хатаинском районе города Баку.

Как сообщает в среду Trend, в заявлении говорится:

"В связи с убийством, совершенным 13 февраля в Хатаинском районе города Баку, ряд СМИ поделился фотографиями и видеозаписями, часть из которых явно отражала снимки несовершеннолетних жертв, а другая часть - подробные кадры убийства.

Согласно Правилам этического поведения журналистов Азербайджана, имена и фотографии лиц, пострадавших в результате несчастных случаев или преступлений, не должны разглашаться и публиковаться без их согласия (законных представителей). Журналист должен воздерживаться от поощрения или необоснованного сенсационного представления таких деяний в репортажах об уголовных преступлениях, насилии, жестокости и самоубийствах.

С сожалением констатируем, что в доведении до общественности информации о случившемся рядом субъектов СМИ был продемонстрирован нечувствительный и непрофессиональный подход, были серьезно нарушены требования как законодательства, так и правил профессиональной этики, выбрана форма представления, противоречащая принципам журналистики, как в отношении потерпевших лиц, так и их близких. Таким образом, СМИ, которые должны выполнять функцию просвещения общества, проявили позицию, несовместимую с общепринятой системой ценностей.

Агентство развития медиа и Совет печати Азербайджана призывают всех субъектов СМИ и журналистов строго придерживаться принципов журналистики, требований законодательства, брать за основу в своей деятельности идею укрепления гуманистических ценностей в обществе. Еще раз доводится до сведения субъектов СМИ, что противозаконная деятельность является основанием для применения мер ответственности в порядке, предусмотренном законодательством, в том числе санкций, включая приостановление деятельности", - говорится в заявлении.

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