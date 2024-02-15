Названо общее количество обезвреженных мин на освобожденных территориях Азербайджана

ТЕРТЕР /Trend/ - На сегодняшний день, на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружено и обезврежено 62 228 неразорвавшихся боеприпасов, 31 175 противопехотных и 18 790 противотанковых мин (всего: 112 193 единицы).

Как сообщает в четверг Карабахское бюро Trend со ссылкой на Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), за период с 10 ноября 2020 года по 14 февраля 2024 года на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана организациями, привлеченными к деятельности по разминированию, было очищено 118 502,6 гектаров.

За указанный период времени жертвами мин стали 345 человек, из них 280 получили ранения, 65 погибли.

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