В феврале за нарушение госграницы Азербайджана был задержан 41 человек - ГПС

БАКУ /Trend/ - Государственной пограничной службой (ГПС) Азербайджана в течение февраля 2024 года продолжены меры по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбе с контрабандой, нелегальной миграцией, незаконным оборотом наркотических средств. В феврале за нарушение госграницы был задержан 41 человек (12 - граждане Азербайджана, 11 - Пакистана, 7 - Ирана, 3 - Алжира, 3 - Шри-Ланки, 2 - Индии, 2 - Марокко и 1 - Ирака).

Как сообщили в пятницу Trend в ГПС Азербайджана, в рамках мер по борьбе с нелегальной миграцией 13 человек были задержаны при попытке пересечения государственной границы с фальшивой печатью даты, фальшивым паспортом, по чужим документам.

"За нарушение правил пограничного режима задержаны 833 человека, в отношении них приняты соответствующие меры.

В результате мер по борьбе с преступностью, правоохранительными органами Азербайджана были задержаны и переданы в соответствующие органы 277 человек, находящихся в розыске, 395 лицам был запрещен выезд из страны, 16 лицам - въезд в страну.

В результате мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, выявлено и изъято из оборота 102 килограмма 250 граммов наркотических средств и 1 265 таблеток, которые считаются сильнодействующими наркотическими средствами.

В результате мер по борьбе с контрабандой, были задержаны контрабанды на общую сумму 1 миллион 130 тысяч 696 манатов, в том числе патроны, крупная сумма валюты (доллары США), осетрина, лекарственные препараты, парфюмерия и табачные изделия.

Продолжаются мероприятия по организации надежной охраны наших государственных границ", - говорится в сообщении ведомства.

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