Задержано лицо, пытавшееся переправить наркотики из Ирана в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Задержано лицо, пытавшееся переправить наркотики на территорию Азербайджана.

Как сообщили во вторник Trend в пресс-центре Государственной пограничной службы Азербайджана, 6 марта в 19:50 на служебной территории пограничного отряда "Гёйтепе" пограничных войск Государственной пограничной службы было зафиксировано нарушение государственной границы неизвестным лицом, следовавшим со стороны Исламской Республики Иран в направлении Азербайджанской Республики.

В ходе предпринятых мероприятий служебная территория была незамедлительно оцеплена, нарушитель был задержан пограничным отрядом.

В ходе разбирательств было установлено, что задержанным является гражданин Ирана Агамухаммед Тохид Мирмахаббати (1983 года рождения). При осмотре принадлежащего ему пакета было обнаружено и изъято 6 килограммов 275 граммов наркотических средств (4 кг 995 гр метамфетамина, 1 кг 280 гр марихуаны).

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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