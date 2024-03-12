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Задержано лицо, пытавшееся переправить наркотики из Ирана в Азербайджан (ФОТО)

Общество Материалы 12 марта 2024 13:51 (UTC +04:00)
Задержано лицо, пытавшееся переправить наркотики из Ирана в Азербайджан (ФОТО)

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - Задержано лицо, пытавшееся переправить наркотики на территорию Азербайджана.

Как сообщили во вторник Trend в пресс-центре Государственной пограничной службы Азербайджана, 6 марта в 19:50 на служебной территории пограничного отряда "Гёйтепе" пограничных войск Государственной пограничной службы было зафиксировано нарушение государственной границы неизвестным лицом, следовавшим со стороны Исламской Республики Иран в направлении Азербайджанской Республики.

В ходе предпринятых мероприятий служебная территория была незамедлительно оцеплена, нарушитель был задержан пограничным отрядом.

В ходе разбирательств было установлено, что задержанным является гражданин Ирана Агамухаммед Тохид Мирмахаббати (1983 года рождения). При осмотре принадлежащего ему пакета было обнаружено и изъято 6 килограммов 275 граммов наркотических средств (4 кг 995 гр метамфетамина, 1 кг 280 гр марихуаны).

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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Задержано лицо, пытавшееся переправить наркотики из Ирана в Азербайджан (ФОТО)
Задержано лицо, пытавшееся переправить наркотики из Ирана в Азербайджан (ФОТО)
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