В Азербайджане ряду лиц не разрешат заниматься деятельностью такси

БАКУ /Trend/ - Некоторым водителям не разрешат заниматься деятельностью такси.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта, водители, не имеющие документов, подтверждающих прохождение специальной подготовки по вопросам этики и нормативно-правовым актам, регулирующим пассажирские перевозки автомобильным транспортом, не смогут подать заявление на получение пропускного удостоверения и пропускной карты.

"В результате на деятельность такси этих водителей не будет дано разрешение", - подчеркивается в заявлении.

Отметим, что Кабинет министров утвердил "Требования к техническим показателям, внутреннему и внешнему оформлению автотранспортных средств, используемых для регулярных пассажирских перевозок, и легковых автомобилей такси".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!