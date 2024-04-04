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В Азербайджане ряду лиц не разрешат заниматься деятельностью такси

Общество Материалы 4 апреля 2024 15:05 (UTC +04:00)
В Азербайджане ряду лиц не разрешат заниматься деятельностью такси

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Некоторым водителям не разрешат заниматься деятельностью такси.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта, водители, не имеющие документов, подтверждающих прохождение специальной подготовки по вопросам этики и нормативно-правовым актам, регулирующим пассажирские перевозки автомобильным транспортом, не смогут подать заявление на получение пропускного удостоверения и пропускной карты.

"В результате на деятельность такси этих водителей не будет дано разрешение", - подчеркивается в заявлении.

Отметим, что Кабинет министров утвердил "Требования к техническим показателям, внутреннему и внешнему оформлению автотранспортных средств, используемых для регулярных пассажирских перевозок, и легковых автомобилей такси".

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