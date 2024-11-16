В последние годы Азербайджан столкнулся с беспрецедентным количеством наводнений - замминистра

БАКУ /Trend/ - В последние годы Азербайджан столкнулся с беспрецедентным количеством наводнений.

Об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева во время выступления на мероприятии высокого уровня "Усиление климатической информации и систем раннего предупреждения об опасностях для повышения устойчивости" в рамках COP29, сообщает Trend.

"Если в прошлом году у нас было зарегистрировано 147 случаев, то за прошедший период этого года их уже 109. В последних отчетах Межправительственной группы экспертов по изменению климата отмечается увеличение частоты и продолжительности тепловых волн. В Азербайджане также участились тепловые волны. Совместные исследования, разработка методологии и скоординированная работа Института географии Министерства науки и образования Азербайджанской Республики, Министерства здравоохранения и Министерства экологии и природных ресурсов послужили основой для выпуска нового вида продукции, а именно медико-метеорологических прогнозов и предупреждений", - добавила она.

Тагиева отметила, что эти прогнозы разработаны как для метеочувствительных людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, так и для населения в целом.

"Раннее предупреждение о наступлении тепловых волн в жаркий период позволило значительно сократить количество вызовов скорой помощи с диагностикой тепловой и солнечный удар. Несмотря на увеличение количества жарких дней, в результате информирования населения количество обращений за неотложной медицинской помощью значительно сократилось по сравнению с предыдущим периодом", - сказала замминистра.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября на Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня – саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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