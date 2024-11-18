Прожиточный минимум и критерий нуждаемости будут повышены - Самир Шарифов

БАКУ /Trend/ - Улучшение благосостояния нашего народа традиционно является приоритетом в государственном бюджете на следующий год.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов во время обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год" в Милли Меджлисе.

Министр отметил, что социально ориентированные расходы также заложены в государственном бюджете на 2025 год.

"Для исполнения соответствующего поручения Президента в государственном бюджете на 2025 год предусмотрены средства на оплату труда, пенсий, социальных пособий. Прожиточный минимум и критерий нуждаемости планируется увеличить с 270 до 285 манатов. По сравнению с 2024 годом на расходы по социальному обеспечению и социальной защите будет выделено на 9,6 процента больше средств", - добавил министр.

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