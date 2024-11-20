Названо количество пассажиров, перевезенных в девятый день COP29

БАКУ /Trend/ - Удобная и безопасная перевозка гостей, участвующих в COP29, обеспечивается совместно Азербайджанской операционной компанией COP29, МВД и Агентством наземного транспорта.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта.

"Из 18 центров транспортного обмена, организованных с этой целью, за прошедший день было перевезено 45570 пассажиров. Перевозка пассажиров осуществляется бесплатно. За 9 дней проведения COP29 перевозки были организованы на самом высоком уровне в соответствии с международными критериями, и в общей сложности было обслужено около 378 тысяч пассажиров", - добавили в организации.

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