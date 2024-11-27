Как COP29 повлиял на индустрию туризма?

БАКУ /Trend/ - COP29 способствовал знакомству десятков тысяч иностранных граждан, прибывших в Азербайджан, с историей, культурой, материальным, культурным, национальным наследием нашей страны, современной инфраструктурой, повышению осведомленности о том, что наша страна обладает широким потенциалом в таких новых сферах, как экотуризм, агротуризм, ответственный и устойчивый туризм.

Об этом сообщила Trend пресс-секретарь Государственного агентства по туризму Гюльнар Мустафаева.

Она отметила, что проведение этого масштабного мероприятия в нашей стране послужило импульсом для продвижения возможностей туризма и формирования положительного имиджа.

"Визит в Азербайджан во время мероприятия тысяч представителей зарубежных СМИ, а также его освещение мировыми СМИ создали возможность для продвижения потенциала бизнеса и делового туризма Азербайджана.

Такие мероприятия, как COP29, также вносят важный вклад в формирование опыта в индустрии туризма по организации обслуживания в соответствии с международными стандартами, особенно в сфере гостиничного бизнеса, малого и среднего бизнеса, связанного с индустрией туризма", - отметила она.

Г.Мустафаева подчеркнула, что в целом, как и ряд международных мероприятий, проведение COP29 в нашей стране оказывает как краткосрочное, так и долгосрочное положительное влияние на туристический сектор.

"Подобные мероприятия в сочетании с повышением качества услуг стимулируют развитие отрасли, приводя к увеличению и разнообразию количества предоставляемых услуг.

Следует отметить, что впервые в истории проведения мероприятий COP такие важные моменты, как включение туризма в повестку дня деятельности COP29, проведение тематического дня туризма, организация первой министерской встречи на эту тему, принятие "Декларации COP29 об усовершенствовании климатических действий в туристическом секторе" - заслуживающее похвалы событие для страны и мировой индустрии туризма с точки зрения интеграции туризма в климатические стратегии, внедрения устойчивых методов в целом", - отметила она.

Эксперт по вопросам туризма Азер Гасанов сказал, что проведение в Азербайджане СОР29 создаст как возможности, так и вызовы в сфере туризма страны.

"Такое престижное и высокоуровневое мероприятие, как COP29, приведет к дальнейшему признанию Азербайджана на международном уровне. Это положительно скажется на туристическом секторе Азербайджана.

Такие крупные международные мероприятия могут привлечь в Азербайджан новые туристические группы. Среди них особенно можно выделить туристов, интересующихся зеленым туризмом и экологическим туризмом.

Проведение COP29 в Азербайджане может побудить экологических партнеров страны и местных туроператоров уделять больше внимания зеленому туризму (экотуризму) и устойчивому туризму. В результате этого может ускориться развитие экологически чистых и устойчивых туристических направлений.

В связи с проведением COP29 международные инвесторы могут проявить интерес к развитию экологически чистого и устойчивого туризма. Это может создать условия для реализации проектов по улучшению туристической инфраструктуры Азербайджана, в частности, экологически чистых гостиничных и рекреационных комплексов, соответствующих мировым стандартам туризма.

Проведение COP29 в такой стране, как Азербайджан, открывает новые возможности в туристическом маркетинге. Это повысит интерес к экотуризму, познакомит с экологически чистой природой и культурным наследием Азербайджана.

Это может привести к увеличению спроса на экотуризм и устойчивый туризм, продвижению в стране методов экологически чистого туризма и повышению узнаваемости на международном туристическом рынке. Но в то же время, учитывая влияние борьбы с изменением климата на туристический сектор, необходимо применять устойчивые и инновационные подходы к долгосрочному развитию", - отметил А.Гасанов.

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