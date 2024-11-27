Председатель ЦИК Азербайджана обратился к избирателям в связи с муниципальными выборами

БАКУ /Trend/ - Призываем избирателей принять активное участие в муниципальных выборах в Азербайджане.
Как сообщает в среду Trend, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК.
М.Панахов отметил, что общественность в Азербайджане проявляла большой интерес к выборам.
"Мы также призываем граждан активно участвовать в муниципальных выборах. В частности, мы призываем женщин и молодежь активно участвовать в выборах в качестве кандидатов", - добавил председатель ЦИК.
Отметим, что очередные муниципальные выборы в Азербайджане состоятся 29 января 2025 года.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!