Председатель ЦИК Азербайджана обратился к избирателям в связи с муниципальными выборами

БАКУ /Trend/ - Призываем избирателей принять активное участие в муниципальных выборах в Азербайджане.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК.

М.Панахов отметил, что общественность в Азербайджане проявляла большой интерес к выборам.

"Мы также призываем граждан активно участвовать в муниципальных выборах. В частности, мы призываем женщин и молодежь активно участвовать в выборах в качестве кандидатов", - добавил председатель ЦИК.

Отметим, что очередные муниципальные выборы в Азербайджане состоятся 29 января 2025 года.

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