БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис утвердил соглашение с Саудовской Аравией и Индонезией о взаимном освобождении от виз владельцев диппаспортов.

Как сообщает в пятницу Trend, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса Азербайджана были вынесены на обсуждение законопроекты об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Саудовская Аравия о взаимном освобождении владельцев дипломатических, специальных и служебных паспортов от краткосрочных виз" и об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Индонезия о безвизовом режиме для владельцев дипломатических и служебных паспортов".

После обсуждений документы были вынесены на голосование и приняты.

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