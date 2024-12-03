Обсуждено развитие связей между Азербайджаном и Гвинеей-Бисау в области медицины (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с делегацией во главе с министром иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинеи-Бисау Карлосом Пинто Перейрой. Во встрече также принял участие министр окружающей среды Гвинеи-Бисау Вириато Кассама и другие официальные лица.

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространило министерство здравоохранения Азербайджана.

"Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев отметил наличие больших возможностей для расширения сотрудничества между нашими странами в области здравоохранения.

Министр отметил, что взаимодействие в этой сфере осуществляется на международном уровне – в рамках Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества.

В завершение министр здравоохранения Азербайджана выразил уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений.

В свою очередь, Карлос Пинто Перейра, подчеркнув, что дипломатические отношения между нашими странами были установлены в 1992 году, отметил, что за этот период сотрудничество между Гвинеей-Бисау и Азербайджаном развивается по нарастающей.

На встрече также состоялся обмен мнениями по оказанию поддержки для обучения специалистов в области медицины из Гвинеи-Бисау и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении ведомства.

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