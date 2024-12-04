Названа площадь разминированных в Азербайджане за четыре года территорий

БАКУ /Trend/ - С ноября 2020 года по 30 ноября 2024 года в результате операций по разминированию, проводимых Агентством Азербайджана по разминированию, министерством обороны, министерством по чрезвычайным ситуациям, соответствующими подразделениями Государственной пограничной службы и местными компаниями по разминированию, было очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 176 237 гектаров земель.

Об этом на обзорной конференции Общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" сказал председатель Объединения Хафиз Сафиханов, сообщает Trend.

Он отметил, что выявлено и обезврежено 34 996 противопехотных мин, 21 022 противотанковых мины и 118 999 неразорвавшихся боеприпасов, в целом 175 017 мин и других взрывоопасных остатков войны.

"Согласно статистике, число жертв мин в Азербайджане превышает 3400 человек. Из них 359 детей и 38 женщин. С 10 ноября 2020 года по сегодняшний день жертвами взрыва мин стали 382 человека. Из них 70 человек погибли, 312 получили ранения. 55 из погибших, 143 из раненых - гражданские лица", - сказал Сафиханов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!