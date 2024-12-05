Увеличена площадь ботанического сада

БАКУ /Trend/ - Центральный ботанический сад, созданный в 1934 году с целью охраны существующих видов растений и генофонда флоры Азербайджана, функционировал как научно-исследовательское учреждение.

Как сообщает в четверг Trend, в результате работ по капитальной реконструкции и восстановлению территория Центрального ботанического сада доведена с 39 до 45 гектаров. В саду создан входной комплекс, построены соответствующие современным требованиям и строительным нормам новые оранжереи, фонтан, проведен капитальный ремонт существующих оранжерей. Здесь высажены привезенные из зарубежных стран редкие декоративные деревья, кустарники и различные цветы, выращенные в особых условиях.

Для выращивания растений на территории сада построены трехблочная теплица, озерный комплекс и смотровая площадка.

На территории сада построено новое четырехэтажное административное здание, а в старинном двухэтажном административном здании, имеющем форму полумесяца, проведены капитальный ремонт и реставрация. В Ботаническом саду возведен современный пешеходный мост длиной 650 метров и установлен лифт. На территории сада будут функционировать два ресторана. Помимо зеленой зоны в форме лабиринта, в саду также созданы детско-развлекательная площадка, место для парковки автомобилей. Старая входная зона отремонтирована с сохранением оригинального стиля. Построены подземные водохранилища, насосные станции и котельные. Восстановлен забор вдоль территории, проложены пешеходные дорожки, установлены современные скамейки, системы освещения, противопожарной защиты и видеонаблюдения, обновлена система орошения зеленых насаждений, общая площадь которых составляет 26 гектаров.

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