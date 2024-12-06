БАКУ /Trend/ - Названо количество переданных на утилизацию транспортных средств в Азербайджане.

Как передает в пятницу Trend, об этом журналистам сообщил начальник отдела утилизации транспортных средств ОАО Təmiz Şəhər Мирза Лачинов во время медиатура, организованного на месте утилизации транспортных средств.

По его словам, на сегодняшний день на утилизацию передано около 40 транспортных средств.

"Уже с ноября этого года начался процесс утилизации транспортных средств. В связи с этим был запущен специальный портал. На сегодняшний день около 40 транспортных средств уже принято на утилизацию. Осуществлены единовременные выплаты по подтверждающим документам более чем 10 заявителям",- добавил он.

Отметим, что в соответствии с "Государственной программой по безопасности дорожного движения в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы", разработана программа утилизации транспортных средств, а также внесены изменения и дополнения в более чем 10 законодательных актов, связанных с реализацией программы.

В соответствии со вступившими в силу с сентября этого года положениями закона Азербайджанской Республики "Об отходах", касающимися утилизации транспортных средств, за прошедший период ОАО Təmiz Şəhər предприняло меры по регистрации утилизаторов в реестре.

Передача транспортных средств на утилизацию осуществляется добровольно и не носит обязательного характера. Перед передачей на утилизацию транспортное средство должно быть снято с постоянного учета на государственную регистрацию в порядке, установленном законом Азербайджанской Республики "О дорожном движении".

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