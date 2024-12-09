Будет проведена оценка служебной деятельности дипломатов

БАКУ /Trend/ - Будет проведена оценка служебной деятельности сотрудников органа дипломатической службы и аттестация сотрудников дипломатической службы.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в новом законопроекте "О дипломатической службе", который обсуждался сегодня на заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, а также по международным отношениям и межпарламентским связям.

Согласно проекту, за исключением сотрудников дипломатической службы, проходящих службу на должностях посла по особым поручениям, начальника управления, служебная деятельность сотрудников органа дипломатической службы, назначенных на должность органом (учреждением), установленным соответствующим органом исполнительной власти, имеющих стаж постоянной службы на соответствующей дипломатической или административной должности не менее 6 (шести) месяцев к концу календарного года, оценивается в конце каждого календарного года. Оценка служебной деятельности осуществляется в порядке, установленном законом "О государственной службе", с учетом настоящего закона.

Аттестация сотрудников дипломатической службы (за исключением работников дипломатической службы, которым органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, присвоен дипломатический ранг и выполняющим функции послов и руководителей ведомств по особым поручениям), назначенных на дипломатическую должность органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, проводится в целях оценки их профессионализма, деловых и моральных качеств, а также определения соответствия занимаемой должности. Аттестацию могут проходить только сотрудники дипломатической службы, прослужившие не менее 1 (одного) года на постоянной службе на соответствующей дипломатической должности. Аттестация сотрудников дипломатической службы проводится не чаще одного раза в пять лет, при этом учитываются результаты оценки их служебной деятельности.

С учетом отмеченного сотрудники дипломатической службы, проходящие службу в дипломатических представительствах и консульствах, проходят аттестацию после отзыва на ротационной основе. Аттестация сотрудников дипломатической службы проводится в установленном порядке органом (учреждением), определённым соответствующим исполнительным органом власти.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!