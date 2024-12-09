В Азербайджане утверждены два правила в области контроля в сфере авиабезопасности

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил "Правила прохождения обучения инспекторского персонала по осуществлению контроля за обеспечением авиационной безопасности" и "Правила прохождения обучения инспекторского персонала по осуществлению контроля за обеспечением безопасности полетов".

Как сообщает в понедельник Trend, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно решению, программа обучения по подготовке инспекторского персонала будет утверждена Государственным агентством гражданской авиации при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана. Прежде чем приступить к осуществлению своих полномочий в качестве инспектора по авиационной безопасности, лицо должно пройти предварительную подготовку, определенную "Инструкцией по авиационной безопасности - Doc 8973". Начальная подготовка проводится международными и местными учебными центрами по авиационной безопасности, признанными Международной организацией гражданской авиации, Европейской конференцией гражданской авиации (ECAC), Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) и Агентством. По завершении обучения будет выдаваться сертификат.

Сотрудники, получившие сертификат инспектора по авиационной безопасности, проходят практику, участвуя не менее чем 5 проверках. На основании заключения руководителя группы, назначенного руководителем инспекции, оценивается деятельность инспектора при проведении проверок и определяется оценка опыта, а также последующий допуск инспектора к самостоятельному исполнению должностных обязанностей. Если практика не оценена положительно, процедура в пункте 4.3 настоящих Правил проводится повторно.

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