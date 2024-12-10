Глава азербайджанской диаспорской организации в Эстонии награжден медалью

БАКУ /Trend/ - Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева руководитель эстонско-азербайджанского культурного центра "Айдан" Ниязи Гаджиев награжден юбилейной медалью "100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)" за заслуги в диаспорской деятельности. Первый заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Валех Гаджиев встретился в комитете с Ниязи Гаджиевым и вручил ему медаль.

Об этом сообщает Госкомитет по работе с диаспорой, передает Trend.

Ниязи Гаджиев выразил глубокую благодарность главе азербайджанского государства за высокую оценку его деятельности. Он подчеркнул, что и впредь не пожалеет усилий для совместной деятельности во имя национальных интересов.

Отметим, что Н.Гаджиев ранее был награжден медалями "Терегги" и "За заслуги в диаспорской деятельности".

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