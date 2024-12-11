Очень важно своевременное обследование и лечение заболеваний - терапевт

БАКУ /Trend/ - Вредные привычки, нездоровое питание, психологические и экологические факторы оказывают очень серьезное влияние на жизнь человека. Заболевания возникают после того, как здоровье подвергается такому воздействию. Очень важно своевременное обследование и лечение заболеваний.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Азербайджана, об этом на радиостанции Sağlam radio, вещаемом на волне 93.0 FM, сказал специалист-эксперт минздрава, врач-терапевт Нахид Магеррамов.

Он напомнил, что своевременный медицинский осмотр – это медицинское обследование, проводимое до развития определенного заболевания или появления каких-либо симптомов с целью выявления их на ранних стадиях.

"Данное обследование проводится с целью выявления ранних стадий хронических заболеваний (диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкология и др) или генетических предрасположенностей (наличие определенных заболеваний у членов семьи)", - сказал врач.

Некоторые заболевания чаще возникают с возрастом.

"Например, онкология и сердечно-сосудистые заболевания чаще встречаются у пожилых людей. Лицам, достигшим определенного возраста, рекомендуются регулярные медицинские обследования.

Людям, которые употребляют табак, алкоголь или имеют другие вредные привычки, важно проводить своевременное обследование для определения потенциального негативного воздействия этих привычек на организм.

Лицам с хроническими заболеваниями, сахарным диабетом, гипертонией, хроническими заболеваниями органов дыхания, во избежание осложнений уже имеющихся заболеваний, следует регулярно проходить своевременные обследования",- подчеркнул врач.

В завершение специалист-эксперт минздрава отметил, что для своевременного обследования необходимо сдать кровь на общий анализ, анализ крови на сахар, холестерин и липидограмму, функциональные почечные пробы, функциональные тесты печени.

"Помимо этого, следует пройти эхокардиографию, электрокардиограмму, рентген, обследование молочной железы (маммография) или Пап-тест (мазок по Папаниколау), тест на определение риска возникновения остеопороза, а также мужчинам анализ на ПСА (простатический специфический антиген)",- добавил Н.Магеррамов.