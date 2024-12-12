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Многие больницы в Азербайджане перешли на систему онлайн-очереди - TƏBİB

Общество Материалы 12 декабря 2024 17:13 (UTC +04:00)
Многие больницы в Азербайджане перешли на систему онлайн-очереди - TƏBİB

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Уже многие наши больницы, расположенные в Баку и регионах, перешли на систему онлайн-очередей.

Об этом сказал журналистам исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) Вугар Гурбанов, сообщает Trend.

"Первоначально этот проект был запущен в Yeni Klinika. Наша цель - запустить проект онлайн-очереди в больницах по всей стране в кратчайшие сроки. Системы онлайн-очереди уже устанавливаются. Когда гражданин обращается в больницу, он может получить электронную очередь", - сказал он.

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