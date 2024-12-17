В праздничные дни будут осуществлятьcя ежедневные ж/д рейсы по маршруту Баку-Габала-Баку

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в праздничные дни, с 30 декабря по 5 января, за исключением 1 января, будет осуществлять ежедневные рейсы по маршруту Баку-Габала-Баку.

Об этом сообщили в АЖД, передает Trend.

Отметим, что 28 и 29 декабря скоростные электропоезда и экспрессы будут курсировать по Абшеронской кольцевой железной дороге в соответствии с графиком работы в будние дни.

Согласно информации, 30 и 31 декабря, а также 1, 2, 3, 4 и 5 января движение скоростных электропоездов по данному маршруту будет организовано в соответствии с графиком нерабочих дней. В эти дни экспресс-поезд курсировать не будет.

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