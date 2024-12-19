Стало известно количество подписанных трудовых договоров в Азербайджане за шесть лет

БАКУ /Trend/ - За последние шесть лет в Азербайджане было подписано 609 тысяч трудовых договоров.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики Сахиль Бабаев выступая на Азербайджанском форуме карьерного роста 2024.

По его словам, основная часть из них приходится на долю частных компаний.

"За шесть лет мы оказали услуги 1,8 миллионам граждан. В настоящее время работы ведутся в Карабахе и Восточном Зангезуре", - сказал он.

Министр также отметил, что в настоящее время 90 процентов услуг, оказываемых министерством - цифровизированы.

"Сегодня электронными услугами воспользовались более 600 миллионов раз. Это отличный показатель. Мы должны перейти на полностью электронный трудовой договор. На данный момент более миллиона человек перешли на электронный договор", - добавил С.Бабаев.

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