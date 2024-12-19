В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 19 декабря в Национальной арене гимнастики проходит «Кубок ректора» по спортивной гимнастике.

Как сообщает в четверг Trend, cоревнования организованы Федерацией гимнастики Азербайджана совместно с Азербайджанской государственной академией физической культуры и спорта.

В соревнованиях принимают участие студенты первого курса бакалавриата академии.

Они выступят в программах вольных упражнений, на перекладине и кольцах.

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