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В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике (ФОТО)

Общество Материалы 19 декабря 2024 14:30 (UTC +04:00)
В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике (ФОТО)

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Заур Мустафаев
Заур Мустафаев
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БАКУ /Trend/ - 19 декабря в Национальной арене гимнастики проходит «Кубок ректора» по спортивной гимнастике.

Как сообщает в четверг Trend, cоревнования организованы Федерацией гимнастики Азербайджана совместно с Азербайджанской государственной академией физической культуры и спорта.

В соревнованиях принимают участие студенты первого курса бакалавриата академии.

Они выступят в программах вольных упражнений, на перекладине и кольцах.

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В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике (ФОТО)
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