Посольство Израиля подарило устройства OrCam MyEye четверым азербайджанцам, потерявшим зрение (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня по случаю предстоящих праздников Нового года и Хануки посольство Израиля подарило инновационные устройства OrCam MyEye четырем гражданам Азербайджана, потерявшим зрение или имеющим нарушения зрения.

Как сообщает в пятницу Trend, церемония вручения подарков состоялась в Баку в Храме Атешгях, который имеет уникальное культурное и духовное значение и также известен как Храм огня.

Устройства OrCam MyЕye были вручены четырем гражданам Азербайджана, потерявшим зрение - профессору права и бизнеса Университета АДА Эльнуру Эйвазову, студенту Бакинского государственного университета - Нихату Ализаде, актрисе - Гюнай Мамедовой, музыковеду - Нуране Джаббарлы.

Эта инициатива отражает приверженность поддержке тех, кто в ней нуждается, и поощрению инклюзивности, особенно в праздничный период, полный подарков, света и надежды. Этот современный инструмент обеспечивает значительную поддержку людям с нарушениями зрения и другими физическими ограничениями в чтении текста, распознавании лиц и помогает ориентироваться в окружающей среде.

Выступивший на мероприятии посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик отметил, что представленное сегодня устройство станет символом отношений между двумя странами и сделает будущее двух стран еще более ярким.

"Сегодня я очень счастлив разделить с вами момент праздника света, в преддверии Нового года и Хануки. Дружба между Азербайджаном и Израилем имеет долгую историю. Однако суть заключается в том, что в основе всего лежат добрые отношения между людьми. Дипломатические связи очень важны, но связь между людьми и народами придает этим дипломатическим отношениям больше смысла и жизни. Сегодня мы надеемся, что с помощью этого небольшого, но важного устройства, мы сможем углубить эту связь между людьми. Презентуемое здесь устройство OrCam — это не просто уникальное оборудование, но также оно дарует людям уверенность в себе. Почему это важно? Потому что инновации становятся более мощными, когда они служат людям", - заявил он.

Посол сказал, Израиль всегда превращает трудности в новые достижения. Такова история Израиля.

"Философия OrCam основывается именно на этом принципе: никакие трудности и сложные ситуации не должны становиться преградой для человека, потому что каждый из нас обладает силой преодолеть любые препятствия. Всё зависит от желания. Если есть стремление, результат обязательно будет достигнут.

Организация этого мероприятия приурочена к праздникам — Новому году и Хануке. Мы задумались, как можем принести больше света представителям нашего общества. Сегодня мы представляем устройство, которое можно воспринимать как современный символ света. Я убежден, что эти устройства, которые переданы четырем людям, кардинально изменят их жизни.

Я уверен, что каждый из вас, используя это устройство, сможет применить его в своей уникальной жизни, и оно станет источником вдохновения. Эти устройства дадут нам повод задуматься, какие достижения мы сможем достичь, работая вместе, и какой силы может быть наша совместная работа.

Представленное сегодня устройство — это не просто инновация, это символ отношений между двумя народами, который сделает будущее этих народов еще более светлым и успешным.

Пользуюсь возможностью, поздравляю вас с наступающим Новым годом, с Днем солидарности азербайджанцев мира и с праздником Хануки!",- добавил дипломат.

Отметим, что устройства OrCam разработаны специалистами по визуальному искусственному интеллекту. Ранее они развили технологию MobileEye, которая была приобретена Intel в 2017 году за 15,3 миллиарда долларов. OrCam было создано с целью разработки решений для обеспечения инклюзивности с помощью передовых технологий искусственного интеллекта. Оно является лидирующим инноватором в области вспомогательных технологий, направленных на поддержку людей с нарушениями зрения и другими физическими ограничениями.

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