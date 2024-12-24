Гастроэнтеролог о последствиях неправильного питания во время праздничных дней

БАКУ /Trend/ - Ошибки в режиме питания во время праздничных дней — очень важный фактор, вызывающий проблемы со здоровьем.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на радиостанции Sağlam radio на волне 93.0 FM, заявил специалист-эксперт министерства здравоохранения Азербайджана, гастроэнтеролог Эмин Мамедов.

По его словам, наиболее частыми проблемами в этот период является избыточная калорийность рациона.

"Праздничный стол часто состоит из жирных, калорийных и богатых сахаром продуктов. Эти продукты в краткосрочной перспективе приводят к увеличению веса, резистентности к инсулину и нарушениям обмена веществ. В результате ожирение печени и употребление соленой пищи увеличивают случаи гипертонии",- отметил он.

Специалист-эксперт минздрава сообщил, что несовместимость пищевых сочетаний, а также тяжелые мясные блюда и избыточное потребление продуктов, богатых углеводами, нагружают пищеварительную систему и вызывает беспокойство.

"Усугубляются желчнокаменные заболевания, увеличивается число случаев гастрита. Малоподвижный образ жизни и недостаточное количество физических нагрузок во время праздников увеличивает риск ожирения и затрудняет сжигание лишних калорий",- подчеркнул Э.Мамедов.

В заключение гастроэнтеролог отметил, что в холодные месяцы чаще встречается недостаточное употребление жидкости.

"В праздничные дни в рационе преобладают газированные и сладкие напитки, что вызывает нарушение водного баланса в организме. Питание по погодным условиям и сбалансированная диета во время праздников — это не просто правило здорового образа жизни, а очень важно для здоровья в долгосрочной перспективе",- добавил он.