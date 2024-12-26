15 госпитализированных после крушения самолета AZAL - азербайджанцы - Аппарат омбудсмена (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Согласно последним данным, поступившим в рабочую группу, после крушения пассажирского самолета близ Актау в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространил Аппарат омбудсмена Азербайджана.

"Из поступивших в больницу пострадавших - 11 проходят лечение в отделении реанимации, 13 - в травматологическом отделении, 2 - в отделении нейрохирургии и 1 - в хирургическом отделении. Эти лица находятся под контролем профессиональных врачей Казахстана и высланных врачей из Азербайджана и России. Им была оказана оперативная и специализированная медицинская и психологическая помощь.

Как сообщалось ранее, для принятия необходимых мер в отношении погибших и лиц, нуждающихся в лечении после крушения пассажирского самолета, принадлежащего авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" вблизи города Актау, была создана совместная рабочая группа с участием омбудсменов Азербайджанской Республики, Республики Казахстан, Российской Федерации, а также Чеченской Республики Российской Федерации.

Вопрос находится в центре внимания омбудсмена Азербайджана", - говорится в информации Аппарата.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL и следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения самолета близ Актау в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Оба пилота экипажа самолета погибли, три члена экипажа выжили.

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