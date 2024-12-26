AZAL выплатит компенсацию семьям погибших и пострадавшим в авиакатастрофе близ Актау (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - По решению Наблюдательного совета ЗАО "Азербайджанские авиалинии" каждому из пострадавших пассажиров, находившихся на борту самолета Embraer 190 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", выполнявшего рейс J2-8243 Баку-Грозный и потерпевшего крушение 25 декабря 2024 года на территории Республики Казахстан, будет выплачена компенсация в размере 20 000 манатов, семье каждого из погибших - в размере 40 000 манатов.

Об этом Trend сообщили в AZAL.

Кроме того, все пассажиры получат соответствующую страховую выплату, которая применяется в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики и передовой международной практикой.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджане объявлено днем ​​траура.

"Черный ящик" самолета уже обнаружен и для его анализа проводятся процедуры в соответствии с международными авиационными конвенциями. На данный момент ведется расследование причин катастрофы. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых исследований и анализа данных.

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