Азербайджанская госакадемия физкультуры и спорта внесла ясность в информацию о массовых увольнениях

БАКУ /Trend/ - В ряде СМИ распространилась информация о массовых увольнениях в Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта.

Как сообщили в четверг Trend в пресс-службе Академии, информация об увольнении ста человек не соответствует действительности.

Отмечается, что информация была распространена без необходимых уточнений.

"Как известно, 13 мая 2024 года Кабинет министров Азербайджана принял решение "О реорганизации и утверждении Устава Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта" и Азербайджанская спортивная академия стала публичным лицом юридического права.