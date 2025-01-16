Казахстан отказался комментировать неподтвержденные версии по поводу авиакатастрофы в Актау

БАКУ /Trend/ - В Казахстане отказались комментировать неподтвержденные версии по поводу авиакатастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" в Актау.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство транспорта Казахстана, расследования причин происшествия пока не завершено.

"Комиссия по расследованию авиапроисшествия Министерства транспорта РК продолжает работу для установления причин произошедшего. До публикации Предварительного отчета Комиссия не будет комментировать данные из интернета, не имеющие какого-либо официального источника.

Напомним, что Комиссия опубликует Предварительный отчет в соответствии с требованиями законодательства РК и требованиями приложения 13 ИКАО", - сказали в ведомстве.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий "Азербайджанским авиалиниям" (AZAL), следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау. На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

Ранее в Минтранспорта Казахстана сообщили, что члены комиссии по расследованию авиакатастрофы самолета AZAL прибыли в Астану с расшифрованными материалами "черных ящиков". Отметим, что расшифровку записей бортовых самописцев проводил Центр расследования и анализа авиационных происшествий ВВС Бразилии.