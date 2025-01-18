Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Имишли, в котором погибли дети

БАКУ /Trend/ - Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в городе Имишли, в котором погибли дети.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана.

Сообщается, что 18 января около 12:30 в районную прокуратуру поступила информация о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом с участием автомобиля Государственной дорожной полиции (ГДП) на улице Аббасгулу Шадлинского в городе Имишли.

"В результате ДТП погибли два человека, еще двое, в том числе водитель автомобиля ГДП, получили ранения. По данному факту в прокуратуре Имишлинского района возбуждено уголовное дело по статье 263.3 УК АР (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) и проводится предварительное следствие", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что, по данным МВД, ДТП произошло в результате выезда другого транспортного средства перед направляющимся на службу автомобилем ГДП. В результате ДТП погибли двое детей, другие несовершеннолетние и водитель получили травмы и были госпитализированы.

По факту возбуждено уголовное дело, органами полиции и прокуратуры проводится расследование.