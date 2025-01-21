В связи с ДТП со смертельным исходом в Имишли арестовано еще одно лицо — Генпрокуратура

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, в связи с произошедшим в городе Имишли ДТП со смертельным исходом, в котором участвовали личный автомобиль Mercedes-Benz и автомобиль Государственной дорожной полиции марки BMW, в прокуратуре Имишлинского района возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, и проводится предварительное расследование.

Как сообщили во вторник Trend в Генеральной прокуратуре Азербайджана, в ходе предварительных следственных действий установлены обоснованные подозрения, что житель района Имишли, Бейлер Байрамлы, 2008 года рождения, незаконно завладев автомобилем марки Mercedes-Benz 190 с государственным регистрационным номером 30-BH-904, принадлежащим его родственнику, без намерения похищения, управлял транспортным средством без права на управление, нарушил правила дорожного движения и по неосторожности стал причиной гибели двух человек, а также тяжёлого вреда здоровью одного человека. После этого он оставил автомобиль на месте происшествия и скрылся с места ДТП.

Бейлер Байрамлы обвиняется в совершении преступлений по статьям Уголовного кодекса: 185.1 (незаконное завладение автомобилем без намерения похищения), 263-1.4 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, не имеющим права на управление, что по неосторожности привело к смерти двух человек) и 264 (скрытие с места дорожно-транспортного происшествия). По ходатайству следователя и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, Имишлинский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста.

Предварительное следствие продолжается.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!