Депутат Милли Меджлиса разъяснил, какие пенсии повысятся на 14,3%, а какие на 8%

БАКУ /Trend/ - Со следующего месяца будут повышены минимальные пенсии и проиндексированы трудовые пенсии. В соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева "О продолжении мер в области улучшения социального благосостояния населения", минимальный размер пенсии с февраля будет увеличен с 280 до 320 манатов, что представляет собой повышение на 14,3 процента.

Как сообщает в четверг Trend, об этом в своем аккаунте в социальной сети Facebook написал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, экономист Вугар Байрамов.

"Индексация трудовых пенсий осуществляется в соответствии с законом "О трудовых пенсиях". В соответствии с этим законом все виды трудовых пенсий увеличиваются на процент, соответствующий росту среднемесячной заработной платы по стране в предыдущем году. По данным Госкомстата, за первые 11 месяцев 2024 года среднемесячная заработная плата в стране выросла на 8 процентов, достигнув 996,8 манатов. Это предполагает окончательный рост заработной платы по стране на 8 процентов в 2024 году.

Индексация распространяется на все виды трудовых пенсий. Согласно статье 4 закона "О трудовых пенсиях" установлено три вида трудовых пенсий. Это трудовая пенсия по возрасту, трудовая пенсия по инвалидности и трудовая пенсия по случаю потери кормильца. Так, если гражданин получает трудовую пенсию независимо от вида, то на сумму его пенсии будет начислена надбавка.

Согласно законодательству, пенсии всех граждан, получивших право на пенсию в 2024 году, в том числе 31 декабря, будут повышены в соответствии с индексацией, рассчитанной на основе данных предыдущего года.

Так, в соответствии с годовыми темпами роста среднемесячной номинальной заработной платы страховая часть трудовых пенсий, назначенных до 1 января 2024 года, в отношении трудовых пенсионеров, которым были назначены надбавки к трудовой пенсии за выслугу лет, увеличивается на сумму, установленную вместе с этими надбавками.

Итак, у получателей минимальной пенсии увеличение составит 14,3 процента, у получателей другой суммы трудовой пенсии при индексации увеличение составит 8 процентов. Поскольку со следующего месяца минимальная пенсия составит 320 манатов, этот критерий будет учитываться для тех, кто получает более низкую пенсию", - говорится в публикации депутата.

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